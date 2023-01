Portogallo: presidente Parlamento, dimissioni ministri e sottosegretari "logorano" governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Parlamento portoghese (Ar), Augusto Santos Silva, le diverse dimissioni di ministri e sottosegretari di Stato delle ultime settimane stanno "logorando" il governo, ma non la fiducia nel Parlamento. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano "Diario de Noticias", evidenziando che nella sua posizione di presidente, ciò che può garantire è che il Parlamento adempia alle sue funzioni, in particolare a quella di controllo. "Uno dei grandi vantaggi che il Portogallo ha in un momento molto difficile dal punto di vista economico, sociale e anche della pace e della sicurezza internazionale europea è la stabilità politica e la buona cooperazione istituzionale tra tutti gli organismi sovrani. E il Paese non può perdere questo vantaggio", ha auspicato. Nell'intervista, Santos Silva non ha escluso che possa candidarsi alla presidenza della Repubblica al termine della scadenza del mandato di Marcelo Rebelo de Sousa nel 2025, pur chiarendo che "non è ancora" il momento di parlarne.(Spm)