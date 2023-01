Germania: dibattito al Bundestag su rafforzamento agenzie di intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso al Bundestag un intenso dibattito sul rafforzamento delle agenzie di intelligence alla luce della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina e delle sue conseguenze in materia di sicurezza. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, che ha intervistato il vicepresidente del Comitato di controllo del parlamento federale sui servizi segreti, il deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Roderich Kiesewetter. L'esponente dei popolari a espresso seri dubbi sulle capacità dell'apparato di sicurezza, chiedendo che venga equipaggiato in maniera migliore. In particolare, Kiesewetter ha affermato: “I nostri servizi ovviamente non sono abbastanza efficienti, soprattutto perché ci troviamo di fronte a nuove minacce nel contesto della guerra ibrida contro la Germania. Il Paese, ha aggiunto il deputato della Cdu, “dipende in gran parte dagli Stati Uniti” per la raccolta di informazioni. Per il presidente del Comitato di controllo del Bundestag sui servizi segreti, il verde Konstantin von Notz, data la mutata situazione della sicurezza causata dalla guerra russa contro l'Ucraina, il controspionaggio e il controsabotaggio devono essere rafforzati. A sua volta, il deputato del Partito socialdemocratica tedesco (SpD) Ralf Stenger ritiene che alle agenzie di intelligence vadano date “più possibilità, ma soltanto se lo stretto controllo parlamentare continua”. Stenger aggiunge che l'intelligence tedesca debba evolversi “per stare al passo con l'avversario”. (segue) (Geb)