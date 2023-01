Germania: dibattito al Bundestag su rafforzamento agenzie di intelligence (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Kiesewetter, in futuro dovrà essere elaborato un “calcolo globale della minaccia” da cui trarre conclusioni per proteggere la società. Il deputato della Cdu ha proseguito: “Dobbiamo adattare le risorse strutturali, finanziarie e umane dei servizi di intelligence e la situazione giuridica alla più ampia situazione di minaccia”. Ciò riguarda, ad esempio, le competenze tecniche e gli strumenti di ricognizione, soprattutto nell'area del monitoraggio dei flussi finanziari. Intanto, gli esperti di sicurezza hanno da tempo riconosciuto il problema che la Germania dipende notevolmente dagli Stati Uniti nella lotta contro i terroristi in patria. Al riguardo, Peter Neumann del King's College di Londra ha affermato: “Sono sicuro al 100 per cento che in Germania sarebbero avvenuti altri gravi attentati se non avessimo ottenuto le informazioni dagli americani”. (Geb)