Lazio 2023: Bianchi lancia la sfida, scontro Rocca-D’Amato e la campagna entra nel vivo

- Affondi, botte e risposte senza esclusione di colpi, la campagna elettorale nel Lazio entra nel vivo. Ieri la candidata del M5s, Donatella Bianchi, ha lanciato la sua sfida per la presidenza della Regione Lazio, completando di fatto la griglia ufficiale di partenza, che vede schierati già da tempo Alessio D'Amato per il centrosinistra e Francesco Rocca per il centrodestra. Entrambi protagonisti, sempre ieri, di un duro scontro che ha riguardato la gestione dei conti pubblici legati alla sanità. Bianchi, giornalista, volto noto della Rai per il programma Linea Blu, è la terza aspirante alla poltrona di governatore del Lazio e unica donna in competizione. Bianchi si è presentata ieri in una conferenza stampa presso la sede del Movimento, in via di Campo Marzio a Roma e, affiancata dal leader Giuseppe Conte, ha messo subito in chiaro l’obiettivo: “La mia è una candidatura di servizio, non sono una politica di professione, ho fatto la giornalista nel servizio pubblico e ritengo che oggi il mio impegna debba essere quello di mettermi a disposizione di tutta la cittadinanza e di un elettorato che ha voglia di un'aria nuova e di una visione diversa", ha detto Bianchi, elencando i punti cardini del programma del M5s: diritto dei giovani, degli anziani, alla salute, al superamento delle diseguaglianze, lotta alle mafie e giustizia sociale. (segue) (Rer)