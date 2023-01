Lazio 2023: Bianchi lancia la sfida, scontro Rocca-D’Amato e la campagna entra nel vivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vivo ogni giorno sulla mia pelle il disagio dei cittadini romani e laziali nel confrontarsi con una situazione che rende difficile il quotidiano. Così mi candido, impegnandomi in un percorso di rilancio sociale, ambientale ed economico. Mi sono occupata di territori per molti anni, oggi ho deciso di concentrarmi su questa regione", ha sottolineato. Centrale sarà la crisi energetica e l'attenzione ai giovani, alle famiglie, alla cultura. Ma il pilastro sarà la sanità, sulla quale, ha aggiunto Bianchi "servirà un lavoro approfondito con un sistema sanitario che oggi deve guardare al territorio, con una particolare attenzione alla sanità complementare a quella pubblica e agli investimenti che il Pnrr farà. Abbiamo linee chiare - ha continuato -: fuori la politica dalle nomine per la difesa della sanità pubblica e il potenziamento della rete ospedaliera anche con le connessioni sul territorio. Non si può pensare ancora che tutti vengano a Roma". (segue) (Rer)