Lazio 2023: Bianchi lancia la sfida, scontro Rocca-D’Amato e la campagna entra nel vivo (3)

- C’è spazio anche per altre questione spinose, come quella dei rifiuti e del termovalorizzatore. Sull'inceneritore "ho espresso forti perplessità, nessun fanatismo. Ho solo argomenti concreti che ci fanno intravedere un percorso che non convince nessuno, neppure i sindaci del Lazio che chiedono di essere ascoltati", ha chiarito Bianchi. Per la candidata M5s "bisogna partire dal piano rifiuti e ripartire dalla raccolta differenziata integrata. In questo momento l'incenerimento per me è l'ultima spiaggia", ha concluso. A tenere a battesimo la candidata alla presidenza del Lazio è il leader del M5s Giuseppe Conte. Quello di Bianchi, ha spiegato l’ex premier, "non è un nome fatto a caso ma risponde alla richiesta di mantenere alta l’asticella dell’amministrazione della res publica da parte del M5s. Non siamo per il voto utile o il meno peggio, con queste logiche non si va da nessuna parte perché i cittadini vogliono risposte chiare e impegni coerenti - ha proseguito Conte -. Questa è la ragione per cui per noi non basta dirsi progressisti, bisogna agire da progressisti e noi lo abbiamo fatto con un percorso lineare: abbiamo subito fatto un appello alle forze politiche, sociali e civiche, alcuni amici hanno accolto questo appello e insieme abbiamo lavorato al programma anche per trovare la candidatura che ne fosse interprete ideale. Il Lazio è pronto a respirare un’aria nuova con Donatella Bianchi". (segue) (Rer)