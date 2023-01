Lazio 2023: Bianchi lancia la sfida, scontro Rocca-D’Amato e la campagna entra nel vivo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte, infine, è tornato ancora una volta sul tema della mancata alleanza con il Pd, lanciando una nuova stoccata all'ex alleato di governo. Con il Pd "sappiamo com'è andata, al nostro appello ci è stato risposto un minuto dopo con una candidatura (Alessio D'Amato, ndr). Non trovavano un accordo tra le correnti e poi c'è stata una netta convergenza sulla candidatura individuata dal duo Renzi-Calenda - ha ribadito Conte -. Noi non abbiamo pregiudiziali, la nostra non è stata una ripicca, non c'è stata nessuna reazione istintiva o emotiva: facciamo politica guardando al bene dei cittadini - ha aggiunto -. Lo dimostra il fatto che in Lombardia corriamo con il Pd, che ha scelto con noi di spegnere gli inceneritori, abbandonare le tecnologie obsolete e guardare al futuro nell'ottica della transizione ecologica. Pochi giorni fa Calenda ha tirato le orecchie a chi nel Pd Lazio ha parlato fittiziamente di un’apertura al M5s, che è stata subito smascherata con note e veti a mezzo stampa", ha ricordato Conte. (segue) (Rer)