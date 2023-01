Lazio 2023: Bianchi lancia la sfida, scontro Rocca-D’Amato e la campagna entra nel vivo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, si era già consumato il primo faccia a faccia tra gli altri due candidati alla presidenza della Regione Lazio - Francesco Rocca e Alessio D'Amato -. Lo scontro è iniziato in occasione della presentazione dell’agenda Cisl per il nuovo governo regionale ed è poi proseguito a distanza a colpi di note stampa e via social. Il primo affondo è arrivato da Rocca. “Continuiamo a parlare di un mal governo della destra, quando il centrodestra ha governato solo sette anni e mezzo dal 1995. Ma oggi abbiamo 7 aziende ospedaliere che generano un disavanzo di circa 600 milioni di euro frutto di una cattiva gestione e liste di attesa interminabili”, ha attaccato Rocca. Inoltre, “non si può continuare a non avere trasparenza sui conti: i 350 milioni di euro circa, presi dalle tasche dei cittadini con l’addizionale Irpef sono andati a Cotral e non alla sanità”. E per quanto riguarda l’assistenza domiciliare, “siamo al quarto rinnovo della sperimentazione dell’assistenza domiciliare, invece di passare alla stagione degli accreditamenti, facilitando i soliti noti che si avvantaggiano con le sperimentazioni”, ha concluso Rocca. (segue) (Rer)