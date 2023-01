Lazio 2023: Bianchi lancia la sfida, scontro Rocca-D’Amato e la campagna entra nel vivo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si è fatta attendere la risposta di D’Amato: “Non accetto lezioni da coloro che quando hanno guidato questa Regione l’hanno portata al disastro finanziario, con un disavanzo di due miliardi di euro e una soglia al di sotto della adempienza per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza, che noi abbiamo portato a 225, per noi un record negli ultimi dieci anni”. Per il candidato di centrosinistra, inoltre, “è falso che i fondi dell’Irpef vengono utilizzati per sostenere Cotral, che è stata risanata dalla Giunta, così come è falso che nella nostra Regione ci siano sperimentazioni per quanto riguarda l’assistenza domiciliare integrata. Il Lazio – ha sottolineato D’Amato – è stata la prima Regione italiana a fare i percorsi di accreditamento nell’assistenza domiciliare. Abbiamo raggiunto un livello del 4 per cento degli over 65 assistiti a domicilio, e vogliamo portare questo livello al 10 per cento. Questo significa 130 mila pazienti in più gestiti a domicilio”, ha concluso D’Amato. A un mese esatto dalle elezioni del 12 e 13 febbraio, la campagna elettorale cambia passo e toni. (Rer)