Medio Oriente: un palestinese morto per le ferite riportate in scontri con forze israeliane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane palestinese di 19 anni è morto per le ferite riportate in seguito ad alcuni scontri con le Forze di difesa israeliane (Idf) durante un’operazione a Qabatiya, a sud di Jenin, in Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, ricordando che un altro palestinese di 25 anni era rimasto ucciso negli scontri, colpito da proiettili alla testa. Secondo le autorità sanitarie palestinesi, altri tre uomini sono rimasti feriti. Si tratta del quinto palestinese ucciso dalle forze israeliane in meno di due giorni. (Res)