Russia-Ucraina: Mosca, eventuali negoziati di pace devono avvenire senza intermediari

- I negoziati tra Russia e Ucraina, nel caso in cui riprendessero, dovrebbero avvenire direttamente, senza intermediari. Lo ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass" Alexej Polishuk, direttore del dipartimento dei Paesi della Csi presso il ministero degli Esteri russo. "Questa sarebbe l'opzione migliore, perché i mediatori occidentali (...) cercano di influenzare il corso dei negoziati, e invece di risolvere il conflitto, perseguono i propri interessi politici ed economici", ha osservato Polishuk. Il diplomatico ha ricordato come siano stati diretti anche i negoziati che si sono svolti la primavera scorsa sulle piattaforme offerte da Bielorussia e Turchia. (Rum)