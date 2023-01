Regno Unito: scioperi ferroviari, possibile accordo tra governo e sindacato Rmt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo per porre fine agli scioperi del settore ferroviario nel Regno Unito sarebbe "a portata di mano". Diversi funzionari del governo britannico hanno detto al quotidiano "The Telegraph" di "vedere la luce alla fine del tunnel" nella disputa che dura da sei mesi con il sindacato dei trasporti Rmt. La proposta sul tavolo è un aumento salariale del 9 per cento suddiviso in due anni. La riunione di lunedì prossimo tra il governo e il sindacato Rmt sarà un momento critico, con crescenti speranze che si possa raggiungere un accordo.(Rel)