Russia: "Kommersant", iniziati preparativi per elezioni presidenziali del 2024

- Il Cremlino ha già iniziato i preparativi per le elezioni presidenziali che si terranno nel marzo 2024, che vedranno la partecipazione dell'attuale capo dello Stato, Vladimir Putin. Lo ha affermato il quotidiano russo "Kommersant", citando le fonti vicine all'amministrazione di Putin, secondo cui si sono tenute già delle consultazioni con gli esperti. La preparazione, secondo "Kommersant" è ancora in fase preliminare: non vi sono ancora contorni chiari della piattaforma elettorale, anche se si presume che si baserà sull'idea di unità nazionale. I rappresentanti del Cremlino intendono anche monitorare da vicino le elezioni regionali del 2023 per usare questa esperienza alle presidenziali dell'anno successivo. (Rum)