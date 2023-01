Ucraina: Urso, l'arrivo a sorpresa di Zelensky segno del prestigio di cui godiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Primo esponente del centrodestra a recarsi a Kiev lo scorso settembre, e adesso primo rappresentante dell'esecutivo italiano, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha appena concluso la sua missione "di sistema" in Ucraina con il consigliere diplomatico del presidente Giorgia Meloni, l'ambasciatore Francesco Talò, e il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. "È stato un incontro a tutto campo e ad altissimo livello", spiega il ministro al "Messaggero". "È andata benissimo, ho incontrato il presidente Zelensky, che a un certo punto si è materializzato a sorpresa, ha ringraziato per il sostegno che l'Italia in maniera convinta ha dato e continua a dare, e ha invitato il presidente Meloni a un incontro nel suo Paese". Per quanto riguarda i tempi dell'incontro: "Non spetta a me dirlo, per ragioni di riservatezza, ma la visita avverrà certo prima della grande Conferenza sulla ricostruzione che si svolgerà a Roma ai primi di marzo. 'Aspetto Giorgia Meloni a Kiev', ha detto il presidente. Gli ucraini hanno espresso "grande soddisfazione per il voto del Parlamento che autorizza il sesto pacchetto di armi e la prosecuzione degli aiuti anche umanitari. Sono anche soddisfatto perché oggi ho mantenere la promessa che avevo fatto a settembre. Quando mi recai a Kiev - ricorda Urso - per dire che il cambio di governo non avrebbe modificato, semmai avrebbe rafforzato, l'aiuto che l'Italia e il governo italiano vogliono dare all'Ucraina". (segue) (Res)