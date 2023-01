Ucraina: Urso, l'arrivo a sorpresa di Zelensky segno del prestigio di cui godiamo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro spiega che "abbiamo creato i presupposti per il successo della conferenza dei primi di marzo sulla ricostruzione in Ucraina che si svolgerà a Roma e gettato le basi per una effettiva cooperazione industriale e commerciale. Il ministro delle Infrastrutture, Kubrakov, ci ha illustrato le linee direttive del loro progetto per la ricostruzione, a cui parteciperanno le imprese italiane. E abbiamo garantito il sostegno dell'Italia a Kiev in ogni consesso anche multilaterale". Al suo fianco c'era Carlo Bonomi, presidente degli industriali italiani: "Col presidente Bonomi abbiamo inaugurato il nuovo ufficio di Confindustria a Kiev: altra promessa mantenuta che segue l'apertura dell'Ufficio dell'Istituto per il commercio estero a Leopoli. Adesso tutta la squadra italiana è presente in Ucraina, impegnata a preparare la parte industriale e commerciale della ricostruzione che verrà". Urso rileva inoltre che "la disponibilità dei massimi vertici ucraini a incontrarci è, credo, un riconoscimento nei confronti del governo italiano: non tutti i ministri che vengono a Kiev incontrano il presidente e i ministri più importanti, è la dimostrazione tangibile di quanto tengano all'Italia e a questo esecutivo". Il sistema produttivo italiano sarà maggiormente presente nei settori "dell'alta tecnologia, dell'aerospazio, della siderurgia e della metallurgia - àmbito nel quale gli ucraini sono grandi produttori come sappiamo, perché Mariupol era un centro grande e importante". (segue) (Res)