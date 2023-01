Ucraina: Urso, l'arrivo a sorpresa di Zelensky segno del prestigio di cui godiamo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Si è parlato anche di logistica: "Sì, probabilmente interverremo in attesa che si possano pienamente recuperare i corridoi marittimi. Da parte nostra c'è l'impegno a cooperare sul corridoio terrestre numero 5 da Kiev al Nord-Est italiano, perché in qualche modo diventino loro porti quelli di Trieste e Venezia e la loro base logistica il quadrante Europa con la più grande piattaforma logistica del Continente che si trova a Verona". In merito, infine, agli aiuti militari, "ho confermato che procederemo con gli alleati anche in questa direzione per aiutarli a resistere contro l'aggressione russa, con l'avallo del voto del Parlamento e del decreto che autorizza il sesto pacchetto armi. Le maggiori problematiche che Kiev deve fronteggiare sono relative alla difesa aerea, inoltre stiamo per inviare loro i generatori per sopperire alle distruzioni della rete prodotte dai bombardamenti russi", ha concluso Urso. (Res)