Emirati-Paesi Bassi: incontro ministri Esteri ad Abu Dhabi, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed al Nahyan, ha ricevuto ad Abu Dhabi l’omologo olandese Wopke Hoekstra per discutere del rafforzamento delle relazioni bilaterali in occasione del 50esimo anniversario dell'inaugurazione delle relazioni diplomatiche. Secondo l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, i due hanno discusso della cooperazione in ambito commerciale ed economico, della lotta alla criminalità internazionale e al riciclaggio di denaro e del rafforzamento della sicurezza energetica e alimentare. Entrambi i ministri hanno espresso il desiderio e l'impegno di approfondire le relazioni bilaterali “basate sulla comprensione reciproca e sul rispetto dei valori”. All'incontro ha partecipato anche Jamal Jama al Musharakh, ambasciatore degli Emirati nei Paesi Bassi. (Res)