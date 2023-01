Pnrr: Starace (Enel), 3,5 miliardi per le reti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Fitto - osserva inoltre Starace - sta cercando di effettuare una ricalibrazione dei fondi anche del Pnrr che non riescono a essere allocati nel tempo a disposizione con i fondi di RepowerEu". Una parte potrebbe finire sulle reti: "O sulle reti o su altre partite. C'è la grande questione degli stoccaggi, che sono l'altra faccia della medaglia. Se si aumenta la percentuale di rinnovabili si potrebbe aver bisogno di una quantità maggiore di batterie rispetto a quella originariamente prevista e quindi nel RepoweEu ci potrebbe essere un capitolo dedicato". Quanto ai tempi del Pnrr: "Siamo partiti due anni fa con un programma di formazione di tecnici di rete, assieme ad Elis e 180 imprese del settore, calcolando che avremmo avuto un bisogno di almeno 5.500 addetti specializzati. Abbiamo già formato 2 mila persone; le altre arriveranno il prossimo anno. Ma ora abbiamo un bacino molto più ampio da cui attingere, con altre 10 mila domande di formazione. Per cui siamo in grado di rispettare i tempi sia del Pnrr che di investimenti aggiuntivi", ha concluso Starace. (Res)