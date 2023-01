Governo: Lollobrigida, siamo infuriati con Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo infuriati con Forza Italia: è vero, e lo potete scrivere". Francesco Lollobrigida, ministro e plenipotenziario del governo Meloni, si sfoga con "Il Foglio" prima di entrare a Palazzo Chigi per la cabina di regia sul Pnrr. Il caro benzina sembra mandare in fiamme l'esecutivo. La premier si sente accerchiata. E' alle prese con gli scioperi dei benzinai e con le critiche non solo dell'opposizione, ma anche di chi dovrebbe sostenerla. Sullo sfondo: luna di miele con gli italiani a forte rischio. "Il partito di Berlusconi - riprende il ministro di Fd'I - deve dirci come e se vuole stare in maggioranza". Altrimenti, via. "Non ho detto questo. Ma non si può votare un provvedimento in Consiglio dei ministri e poi criticarlo sui giornali e sulle agenzie di stampa". Forse c'è una strategia di Forza Italia per logorare il governo: "Voglio sperare proprio di no. Di sicuro ci sono posizioni illogiche da parte di alcuni esponenti di Forza Italia", ha concluso Lollobrigida.(Res)