Regno Unito: Johnson ha in programma nuovo viaggio in Ucraina per incontrare Zelensky

- L'ex primo ministro britannico Boris Johnson sta programmando un viaggio in Ucraina per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky, nonostante la preoccupazione tra i parlamentari conservatori che il viaggio possa minare l'autorità dell'attuale premier Rishi Sunak. A riportare la notizia il quotidiano "The Guardian". Johnson si era presentato come un forte sostenitore di Zelensky durante il suo mandato, spingendo gli alleati internazionali a fornire maggiore sostegno nei primi giorni della guerra. Il Regno Unito è impegnato tutt'ora a fornire sostanziale assistenza militare, umanitaria e difensiva all'Ucraina, con l'obiettivo di spendere almeno 2,3 miliardi di sterline (circa 2,6 miliardi di euro) nel 2023 per continuare questa politica di aiuti a Kiev. (Rel)