Emirati-Pakistan: presidente Al Nahyan riceve premier Sharif, focus su cooperazione

- Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan, ha ricevuto ad Abu Dhabi il primo ministro del Pakistan, Shahbaz Sharif, per discutere del rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi. Secondo l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, i due hanno discusso delle relazioni storiche tra Emirati e Pakistan e dei modi per rafforzare le relazioni in ambito economico e commerciale per soddisfare gli interessi dei due Paesi e dei loro popoli. Le parti hanno inoltre esaminato una serie di questioni regionali e internazionali di interesse comune. Durante il colloquio sono stati inoltre firmati tre memorandum d’intesa per la cooperazione tra l'Accademia diplomatica Anwar Gargash e l'Accademia diplomatica pakistana, tra le agenzie di stampa dei due Paesi e tra le forze di sicurezza per la lotta al traffico di esseri umani. (Res)