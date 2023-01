Ungheria: uomo aggredisce tre agenti di polizia a Budapest, uno deceduto in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo ha ferito tre agenti di polizia a Budapest, uccidendone uno. Lo ha reso noto oggi la polizia ungherese, spiegando che l'aggressione è avvenuta nella serata di giovedì. Il sospetto stava cercando di entrare in un appartamento in un condominio di Budapest quando è stata chiamata la polizia. Mentre i tre agenti cercavano di trattenerlo, l'uomo li ha accoltellati e ha cercato di scappare in strada, dove un quarto agente gli ha sparato a un piede, ha detto la polizia. Uno degli agenti è successivamente deceduto in ospedale per le ferite riportate. Commentando l'accaduto, il primo ministro Viktor Orban ha detto all'emittente pubblica "Radio Kossuth" che il governo avrebbe aiutato la famiglia dell'agente ucciso. (Vap)