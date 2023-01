Iraq-Germania: premier Sudani arrivato a Berlino, prevista firma intesa settore elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Muhammad al Sudani, è arrivato ieri sera a Berlino per una visita ufficiale. Secondo l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, durante la visita è prevista la firma di un memorandum d’intesa con il gruppo tedesco Siemens Energy per “il ripristino e la manutenzione” della rete elettrica nel Paese mediorientale, mentre alle ore 13:00 Al Sudani sarà ricevuto dal cancelliere Olaf Scholz per discutere “questioni bilaterali e regionali”. Nel corso di un’intervista rilasciata lo scorso 10 gennaio al quotidiano “Bild”, il premier iracheno aveva dichiarato che Baghdad avrebbe fornito gas alla Germania. “Il Paese è nella condizione di coprire le necessità della Germania e del mercato globale nel settore dell'energia”, aveva proseguito il premier, facendo riferimento all'impegno del proprio governo per l'aumento della produzione di petrolio e gas in Iraq. (Res)