Siria-Turchia: Assad, riavvicinamento con Ankara deve porre fine a presenza turca nel Paese

22 luglio 2021

- Gli incontri tra rappresentanti di Siria e Turchia sotto gli auspici della Russia dovranno porre fine alla presenza turca in Siria “affinché siano fruttuosi”. Lo ha affermato il presidente siriano Bashar al Assad, secondo una dichiarazione rilasciata dalla presidenza. Ieri, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha dichiarato che potrebbe incontrare il suo omologo siriano, Faisal Miqdad, all'inizio di febbraio. Lo scorso 9 gennaio, il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, aveva dichiarato che il percorso di normalizzazione delle relazioni tra Turchia e Siria rilanciato lo scorso 28 dicembre con l’incontro tra ministri della Difesa e capi dell’intelligence mediato dalla Russia “è in corso”. “E’ iniziato con buone intenzioni per le relazioni tra i due Paesi e la pace nella regione. La nostra speranza si sviluppa attraverso negoziati reciproci e si trasforma in una situazione che contribuirà alla pace e alla stabilità della regione", aveva affermato Akar. (Lib)