Regno Unito: a novembre crescita del Pil dello 0,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L'economia del Regno Unito è cresciuta dello 0,1 per cento a novembre, nonostante le previsioni negative degli esperti. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) che hanno mostrato una pressione sulla domanda a causa dell'alta inflazione, ma anche una lieve ripresa in parte aiutata dai mondiali di calcio in Qatar. Tuttavia, guardando il quadro più ampio, il Pil britannico è diminuito dello 0,3 per cento nei tre mesi fino a novembre. Qualora i prossimi dati dell'Ons per il periodo da ottobre a dicembre mostrino un dato di crescita negativo, allora il Regno Unito avrà soddisfatto i criteri per la recessione: due trimestri consecutivi di contrazione economica. (Rel)