Libano: segretario generale Onu estende mandato tribunale speciale su omicidio Hariri

- Il segretario delle Nazioni Uniti, Antonio Guterres, ha esteso fino alla fine del 2023 il mandato del tribunale internazionale che ha indagato sull'assassinio dell'ex primo ministro libanese Rafik Hariri, avvenuto il 14 febbraio del 2005. È quanto affermato dal portavoce del segretario generale, Stephane Dujarric, spiegando che il mandato è stato esteso per “completare funzioni non giudiziarie e cessare l’attività”. Il portavoce ha dichiarato che un piano sviluppato e concordato dalle Nazioni Unite e dal governo libanese avrebbe guidato le attività del tribunale speciale per garantire il completamento del suo lavoro entro il 31 dicembre. Le attività includono la conservazione dei documenti e degli archivi, la risposta alle richieste di informazioni e la garanzia della protezione e del sostegno delle vittime e dei testimoni che hanno collaborato al lavoro del tribunale. Il mandato del tribunale speciale sarebbe scaduto alla fine del mese di febbraio. (Lib)