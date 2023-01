Energia: incontro ministri Arabia Saudita e Regno Unito su idrogeno verde e rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita Abdulaziz bin Salman ha ricevuto il ministro per gli Affari, l'Energia e l'Attività d'impresa britannico Grant Shapps per discutere delle prospettive di cooperazione bilaterale nel settore energetico. Secondo il quotidiano saudita “Arab News”, i due ministri hanno parlato delle possibilità di cooperare nel campo dell’idrogeno verde; nello sviluppo di tecnologie per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio del carbonio; nello scambio di competenze ed esperienze e nello sviluppo della normative per il settore. I due ministri hanno anche discusso del rafforzamento della cooperazione nei settori dell'energia rinnovabile, dell’industria petrolchimica, delle centrali elettriche e della localizzazione dei componenti del settore energetico. (Res)