Emirati-Iran: delegazione di Teheran in visita ad Abu Dhabi, focus su cooperazione commerciale

- Una delegazione iraniana si è recata in visita negli Emirati Arabi Uniti questa settimana per discutere della cooperazione in ambito economico e commerciale tra i due Paesi. Secondo l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, il ministro di Stato per gli Affari esteri degli Emirati, Khalifa Shaheen Al Marar, ha ricevuto il vice ministro degli Esteri iraniano Mahdi Safari e la sua delegazione per parlare delle prospettive di cooperazione economica in ambito energetico, commerciale, dei trasporti e del turismo. Le relazioni tra Iran ed Emirati hanno registrato progressi dopo che Abu Dhabi ha inviato una delegazione di sicurezza a Teheran nel giugno 2021 dopo una serie di tensioni avvenute negli anni precedenti, tra cui attacchi contro petroliere emiratine nel Golfo Persico attribuite all’Iran. Le relazioni tra i due Paesi erano state compromesse a seguito degli assalti delle sedi diplomatiche dell’Arabia Saudita in Iran da manifestanti sciiti nel 2016 a seguito dell’esecuzione da parte delle autorità di Riad del leader religioso sciita saudita, Nimr al Nimr. Inoltre, il nuovo presidente iraniano Ibrahim Raisi, assumendo ufficialmente le sue funzioni nel giugno 2021, aveva confermato la sua adesione al rafforzamento delle relazioni con gli Emirati Arabi Uniti, che aveva definito un Paese "amico”. Lo scorso agosto gli Emirati hanno rimandato un ambasciatore in Iran dopo oltre sei anni, Saif Mohammed al Zaabi. (Res)