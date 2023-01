Usa: tornado in Alabama, governatrice Ivey dichiara stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice dello Stato Usa dell'Alabama, Kay Ivey, ha dichiarato lo stato di emergenza in sei contee, investite da violente tempeste e da diversi tornado. I tornado, che hanno attraversato le contee di Autauga, Chambers, Coosa, Dallas, Elmore e Tallapoosa, hanno causato significativi danni infrastrutturali e privato oltre 30 mila abitazioni dell'allacciamento alla rete elettrica. Almeno quattro persone hanno perso la vita e diverse sono rimaste ferite. "Continueremo a monitorare la situazione per stabilire se sia necessario estendere ulteriormente lo stato di emergenza", ha scritto la governatrice sul proprio profilo Twitter. Da ieri le tempeste interessano, oltre all'Alabama, anche gli Stati di Mississippi, Georgia, Tennessee, Florida, North Carolina e South Carolina. (Was)