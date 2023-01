Penisola coreana: portavoce Pentagono, Usa pienamente in grado di gestire potenziali minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pienamente in grado di gestire potenziali minacce e aggressioni ai danni della Corea del Sud tramite il loro apparato di "deterrenza estesa". Lo ha dichiarato ieri il portavoce del dipartimento di Stato Usa, generale Pat Ryder, commentando le dichiarazioni del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol in merito alla possibilità che Seul si doti di armi atomiche. Il portavoce del Pentagono ha aggiunto che l'opportunità di rispondere alle minacce della Corea del Nord con l'adozione di un deterrente atomico è una valutazione che "spetta al governo sudcoreano", ma ha aggiunto che "la politica degli Stati Uniti resta concentrata sulla completa denuclearizzazione della Penisola coreana. Questo ha molto a che fare, dal punto di vista della sicurezza e della stabilita regionale e della non proliferazione, con la prevenzione del potenziale utilizzo di armi atomiche. Dal nostro punto di vista, quindi, la nostra politica resta molto chiara in merito alla denuclearizzazione", ha detto Ryder. Il generale ha aggiunto inoltre che la deterrenza estesa offerta dagli Stati Uniti a Corea del Sud e Giappone include "l'intera gamma delle capacità nucleari" statunitensi. (segue) (Git)