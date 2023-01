Penisola coreana: portavoce Pentagono, Usa pienamente in grado di gestire potenziali minacce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha avvertito che il Paese potrebbe decidere di dotarsi di armi atomiche, nel caso la minaccia balistica e nucleare della Corea del Nord diventi ancor più pressante. "Se il problema (nucleare rappresentato dalla Corea del Nord) diventasse più serio, la Repubblica di Corea potrebbe schierare armi nucleari tattiche o entrare il possesso di armi nucleari proprie", ha dichiarato Yoon durante un incontro di governo che si è tenuto mercoledì 11 gennaio. "Se dovesse accadere, non ci vorrà molto, e con la nostra scienza e le nostre tecnologie potremmo dotarci (di armi atomiche) più in fretta mano a mano che il tempo passa", ha aggiunto il presidente sudcoreano. Gli Stati Uniti hanno ritirato le loro forze nucleari dalla Corea del Sud nel 1991, a seguito di colloqui sul disarmo con la Corea del Nord e la Russia. Yoon ha dichiarato questa settimana che la Corea del Sud e i suoi alleati stanno discutendo piani per nuove esercitazioni congiunte, che includerebbero simulazioni e manovre con i "vettori di armi nucleari". Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha però negato all'inizio di questa settimana che Washington stia considerando esercitazioni nucleari congiunte con la Corea del Sud. (segue) (Git)