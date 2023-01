Thailandia: militari uccidono cinque trafficanti di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Militari thailandesi hanno ucciso cinque trafficanti di droga nel corso di uno scontro a fuoco verificatosi nel nord della Thailandia. Lo hanno riferito oggi le autorità di quel Paese, secondo cui la sparatoria si è verificata ieri in una giungla nella provincia di Chiang Rai, vicina alla regione di confine del "Triangolo d'oro" tra Thailandia, Laos e Myanmar, noto crocevia del traffico regionale di sostanze stupefacenti. Secondo una nota dell'Esercito thailandese, una pattuglia di militari si è imbattuta in un gruppo di cinque sospetti contrabbandieri con zaini in spalla, che hanno rifiutato di farsi perquisire e hanno aperto il fuoco contro i soldati con un'arma imprecisata, innescando la sparatoria. Negli zaini dei contrabbandieri sono state rinvenute 500 mila pillole di metanfetamina e una pistola. Due incidenti simili si sono verificati nella regione dal 15 dicembre scorso, e hanno portato in tutto all'uccisione di 21 sospetti contrabbandieri di droga. (Fim)