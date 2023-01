Giappone: rendimento titoli a 10 anni supera il nuovo tetto politico fissato dalla BoJ

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rendimento delle obbligazioni sovrane giapponesi con scadenza a 10 anni si è attestato oggi allo 0,54 per cento, superando il nuovo tetto politico dello 0,5 per cento recentemente fissato dalla Banca del Giappone (BoJ). Il dato - il più elevato da giugno 2015 - potrebbe spingere la banca centrale a intervenire nuovamente sulle proprie politiche la prossima settimana. Il rendimento sui titoli sovrani ha continuato ad aumentare nei giorni scorsi, nonostante il tentativo della BoJ di calmare i mercati annunciando operazioni di acquisto obbligazionario non pianificato. (segue) (Git)