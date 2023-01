Usa: Washington, liceo evacuato dopo falso allarme bomba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un liceo a Washington è stato evacuato questa mattina a seguito di un allarma bomba all’interno della struttura. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, gli studenti e i professori del liceo Dunbar, nella capitale Usa, hanno abbandonato l’edificio intorno alle 9:50 locali del mattino, dopo una telefonata minatoria in cui si parlava di un ordigno all’interno della struttura. Le strade attorno alla scuola, nel quartiere di Truxton Circle, sono state temporaneamente chiuse al traffico per permettere alla polizia di raggiungere il posto ed effettuare le necessarie rilevazioni. Il personale scolastico e gli studenti hanno potuto fare ritorno a scuola intorno alle 11:25 locali, e gli agenti non hanno trovato alcuna bomba. Si tratta dell’ultimo di una serie di casi simili che hanno interessato numerose scuole in tutto il Paese negli ultimi mesi. (Was)