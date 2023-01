Energia: “Wsj”, società Usa in trattative con Pdvsa per vendere petrolio venezuelano negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense ConocoPhillips, che ha abbandonato il Venezuela dopo la nazionalizzazione dell’industria petrolifera statale nel 2007, è impegnata in trattative con le autorità di Caracas per iniziare a vendere il greggio prodotto del Paese latinoamericano negli Stati Uniti, così da rientrare di un credito da 10 miliardi di dollari contratto con Caracas. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che la società texana sta negoziando un accordo con la compagnia petrolifera Pdvsa per trasportare e vendere negli Stati Uniti il greggio venezuelano, per conto di Caracas. Secondo le fonti, ConocoPhillips ha ottenuto da Tesoro Usa il permesso di negoziare con Pdvsa una proposta per rientrare dei soldi persi nel Paese nel corso degli anni: una perdita acuita ulteriormente dopo l’imposizione di sanzioni nei confronti dell’industria petrolifera venezuelana a partire dal 2019. (Was)