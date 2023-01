© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Stati Uniti e delle Isole Marshall hanno firmato un memorandum d’intesa per rafforzare la partnership bilaterale e l’assistenza economica Usa nei confronti dello Stato insulare. Lo riferisce una nota. Il documento è stato firmato dall’inviato speciale della Casa Bianca per le negoziazioni, Joseph Yun, e dal ministro degli Esteri e del Commercio delle Isole Marshall, Kitlang Kabua. (Was)