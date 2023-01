Canada-Giappone: accordo su rafforzamento relazioni di sicurezza nell'Indo-Pacifico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alla minaccia delle armi balistiche sviluppate dai principali avversari regionali, il Giappone ha sostanzialmente abbandonato la declinazione del pacifismo costituzionale come divieto auto-imposto di acquisire sistemi d’arma per la proiezione della forza a lungo raggio. Con il primo ministro Shinzo Abe, Tokyo aveva già avviato la conversione delle sue portaelicotteri in vere e proprie portaerei leggere, in grado di utilizzare i cacciabombardieri F-35B. Le nuove linee guida adottate dal governo si spingono oltre, autorizzando l’acquisizione e lo sviluppo di missili balistici con cui colpire preventivamente siti di lancio missilistici nei territori di Paesi terzi, e per intercettare i nuovi missili ipersonici già in dotazione agli arsenali di Russia e Cina. La priorità più immediata per la Difesa giapponese è però l’espansione delle riserve di munizioni e di componenti militari, e la drastica revisione della rete logistica, necessaria a mobilitare rapidamente armi e rifornimenti dal teatro dell’Asia Nord-Orientale a quello dell’Indo-Pacifico. Ad oggi le Forze di autodifesa del Giappone non dispongono delle munizioni necessarie a sostenere un conflitto prolungato, e la maggior parte delle scorte esistenti sono concentrate nell’estremo nord del Paese, sulla base di una impostazione risalente alla Guerra fredda. (segue) (Was)