Ucraina: ministro Esteri giapponese Hayashi sollecita la Russia a ritirare le sue truppe

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, è intervenuto ieri a una seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, durante il quale ha sollecitato la Russia a ritirare le sue forze dall'Ucraina, e ha rivolto un appello agli altri Paesi del Consiglio ad "opporsi" alle violazioni della Carta Onu, inclusa l'acquisizione forzosa di territori. Hayashi ha chiesto "l'attuazione immediata" di un pronunciamento con cui lo scorso marzo la Corte internazionale di giustizia ha chiesto il ritiro della Russia dall'Ucraina. Secondo il ministro giapponese, il diritto internazionale e la Carta Onu "non possono giustificare in alcun modo" le azioni intraprese da Mosca. Nel corso del suo intervento, Hayashi ha rivolto anche una critica indiretta alla Cina, affermando che la violazione d territori pacifici di altre nazioni con personale armato "per creare un fait accompli" non può essere giustificato: un apparente riferimento agli sconfinamenti di navi e aerei da guerra cinesi in territori contesi dei Mari Cinesi Orientale e Meridionale, e oltre la linea mediana dello Stretto di Taiwan. (segue) (Git)