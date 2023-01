Giappone: Fukushima, scarico acqua decontaminata avverrà entro la prossima estate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso febbraio il governo del Giappone e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) hanno tenuto il primo incontro consultivo in merito alle operazioni di scarico in mare dell'acqua accumulata presso la centrale nucleare di Fukushima. Una task force dell'Aiea si è trattenuta nel Paese con lo scopo di condurre una serie di analisi dell'acqua. Le ispezioni, concordate lo scorso anno dall'agenzia e dal governo giapponese, hanno inteso rassicurare l'opinione pubblica e la comunità internazionale in merito alla sicurezza dell'operazione di smaltimento dell'acqua per l'ambiente e per la salute dei cittadini. All'incontro hanno preso parte funzionari del ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria giapponese, del ministero degli Esteri e dell'operatore della centrale nucleare di Fukushima, Tokyo Electric Power Company Holdings Inc (Tepco). (segue) (Git)