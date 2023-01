Giappone: Fukushima, scarico acqua decontaminata avverrà entro la prossima estate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, ha ribadito la determinazione dell'agenzia ad operare la massima trasparenza e adesione ai fatti nella revisione e vigilanza del piano del Giappone per lo scarico in mare delle acque di Fukushima. Grossi ha ispezionato a maggio i siti di stoccaggio delle acque estratte dal sito dell'incidente nucleare del 2011. Nel corso della visita, il direttore generale ha dichiarato ai giornalisti che l'unico modo per il Giappone e l'Aiea di guadagnare la fiducia dell'opinione pubblica in merito alla delicata operazione di scarico delle acque di Fukushima è "essere assolutamente aperti in tutto quel che facciamo. Ogni misura intrapresa in questo luogo rispetta gli standard di sicurezza che abbiamo approvato per attività simili condotte in tutto il mondo", ha aggiunto Grassi. (Git)