Corea del Sud: banca centrale porta tasso di riferimento al 3,5 per cento, ai massimi da 14 anni

- La Banca di Corea ha innalzato il suo tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo al 3,50 per cento, il valore più alto da 14 anni a questa parte. La banca centrale coreana ha dato l'annuncio oggi, al termine di un incontro del suo consiglio di politica monetaria, che conta sette membri. La reazione dei mercati è stata misurata: le obbligazioni sovrane con scadenza a tre anni hanno guadagnato otto punti base rispetto alla precedente chiusura, mentre il won ha guadagnato lo 0,75 per cento sul dollaro. Dal 21 agosto scorso la Banca di Corea ha aumentato 10 volte il suo tasso di interesse chiave, per un totale di 300 punti base. (segue) (Git)