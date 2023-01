Usa: Wisconsin e North Carolina vietano TikTok sugli apparecchi elettronici governativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wisconsin e North Carolina hanno vietato ieri, 12 gennaio, l'installazione di TikTok sugli apparecchi elettronici governativi, allineandosi a più di 20 altri Stati Usa che hanno assunto misure analoghe, alla luce del potenziale rischio per la sicurezza posto da quel social media di proprietà cinese. "E' importante per noi proteggere la tecnologia dell'informazione statale da Paesi che hanno partecipato attivamente ad attacchi informatici contro gli Stati Uniti", ha dichiarato il governatore democratico del North Carolina, Ray Cooper. "Proteggere il North Carolina dalle minacce informatiche è vitale per assicurare la sicurezza, la privacy e il successo del nostro Stato e dei suoi abitanti", ha aggiunto il governatore, che ha approvato anche la messa al bando della app di messaggistica cinese WeChat. Il governatore del Wisconsin Tony Evers - a sua volta esponente del Partito democratico - ha dato disposizioni analoghe alle autorità del suo Stato, ordinando di continuare a vigilare e individuare altre piattaforme e rivenditori che possano costituire un rischio per la sicurezza informatica. (segue) (Was)