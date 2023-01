Usa: Wisconsin e North Carolina vietano TikTok sugli apparecchi elettronici governativi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di spesa "omnibus" firmata dal presidente Usa Joe Biden alla fine del mese vieta l'utilizzo di TikTok anche ai dipendenti dello Stato federale, sulla base di un accordo bipartisan raggiunto dal Senato. Il provvedimento è stato adottato alla luce delle preoccupazioni del governo sui possibili rischi associati all’utilizzo della piattaforma, posseduta dalla società cinese ByteDance. L’azienda ha infatti una commissione interna del Partito comunista cinese, dopo che il governo ha acquisito una quota azionaria ed è entrato nel consiglio di amministrazione. La piattaforma è attualmente sotto indagine da parte del Comitato federale per gli investimenti esteri (Cfius), a causa dei rischi che potrebbero derivare dalla raccolta dei dati personali degli utenti di TikTok, che potrebbero essere acquisiti dal governo cinese. “Finché la piattaforma non avrà cancellato qualsiasi legame con Pechino, non avrà spazio a disposizione su alcun dispositivo governativo: sarebbe un rischio enorme”, ha affermato il senatore repubblicano Josh Hawley, che ha sponsorizzato il provvedimento insieme a tre colleghi di partito. (Was)