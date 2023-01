Usa: crisi Southwest, azionisti fanno causa alla compagnia aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli azionisti di Southwest Airlines Co. hanno intentato causa alla compagnia aerea statunitense ieri, accusandola di aver fornito informazioni "concretamente false e fuorvianti" nell'arco di un periodo di due anni, segnato da una crisi operativa sempre più grave culminata il mese scorso con la cancellazione in massa di voli operati dalla compagnia. La class action è stata presentata a seguito del collasso che ha visto protagonista Southwest durante le recenti festività natalizie, con la cancellazione di migliaia di voli che la compagnia ha attribuito perlopiù al maltempo. Nonostante la tempesta invernale che ha investito gli Stati Uniti il mese scorso, però, Southwest è stata l'unica compagnia aerea a cancellare la maggior parte dei suoi voli, coronando anni di disservizi sempre più macroscopici da parte dell'azienda. L'azione legale intrapresa ieri dagli azionisti della compagnia chiama in causa tra gli altri l'ex amministratore delegato Gary Kelly, affermando che i gravi problemi di pianificazione delle operazioni siano il risultato di "errori umani" imputabili a lui e alla dirigenza aziendale, e non a problemi di natura tecnologica. (Was)