Difesa: Spagna accoglie oltre 200 militari ucraini per addestramento

- La Spagna ha ricevuto oggi 225 militari ucraini presso una base aerea vicino Madrid, inclusi 20 che saranno addestrati sui sistemi di difesa aerea Hawk. Lo ha reso noto il ministero della Difesa spagnolo in una dichiarazione. La maggior parte delle unità riceverà un addestramento di base. Il programma è parte di una missione di assistenza militare dell’Unione europea per l’Ucraina. Si tratta del secondo gruppo ad arrivare in Spagna nel quando del programma.(Spm)