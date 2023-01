Usa-Paesi Bassi: Casa Bianca, premier Rutte martedì prossimo a Washington, incontrerà Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, incontrerà martedì prossimo il primo ministro olandese, Mark Rutte, alla Casa Bianca. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con i giornalisti. “Stati Uniti e Paesi Bassi sono partner globali e di lunga data: il colloquio sarà un’occasione per discutere il futuro della cooperazione bilaterale, con particolare attenzione alla sicurezza transatlantica, al sostegno all’Ucraina e al rispetto dei diritti umani sul piano globale”, ha detto. (Was)