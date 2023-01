Usa: studio, ExxonMobil conosceva rischi del petrolio per il clima ma non ha informato investitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ricerca scientifica interna condotta dalla compagnia petrolifera statunitense ExxonMobil, avviata già negli anni Settanta, ha previsto con anni di anticipo gli effetti del riscaldamento globale sul cambiamento climatico, oltre ai rischi derivanti dall’utilizzo dei combustibili fossili. Uno studio pubblicato sulla rivista “Science” afferma che i vertici della società sarebbero stati consapevoli per anni dei rischi per il clima derivanti dall’utilizzo di combustibili fossili, minimizzandoli però con gli investitori nel corso degli anni. Nello studio viene sottolineato che il 63-83 per cento delle stime elaborate nel corso degli anni dai ricercatori di Exxon sul riscaldamento globale si è rivelato corretto, soprattutto per quanto riguarda l’innalzamento della temperatura terrestre. La pubblicazione del documento rischia di generare una azione legale degli investitori nei confronti della compagnia, che non avrebbe comunicato correttamente tali rischi agli azionisti e al pubblico. Lo studio ha esaminato un totale di 32 comunicazioni interne prodotte dai team di ricerca di Exxon tra il 1977 e il 2022, oltre a 72 articoli la cui scrittura ha visto il coinvolgimento di scienziati legali alla società. (Was)