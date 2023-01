Usa: “Axios”, delegazione di senatori in Medio Oriente questa settimana, focus su Accordi di Abramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione bipartisan di senatori statunitensi si recherà in Medio Oriente questa settimana, per visitare i Paesi coinvolti dagli Accordi di Abramo raggiunti durante l’amministrazione Trump, nel 2020, per la normalizzazione dei rapporti tra Israele e le nazioni arabe. Lo hanno confermato al portale di informazione “Axios” la senatrice democratica Jacky Rosen e il repubblicano James Lankford, che guideranno una delegazione composta dai membri del caucus dedicato agli Accordi di Abramo istituito dal Congresso Usa. Al viaggio parteciperanno anche i senatori democratici Kirsten Gillibrand, Michael Bennet e Mark Kelly, oltre i repubblicani Dan Sullivan e Ted Budd. La delegazione andrà prima in Israele, per poi viaggiare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain e in Marocco. “Siamo ansiosi di incontrare i rappresentanti dei governi di questi Paesi, per discutere i provvedimenti da prendere per rafforzare ulteriormente la relazione che siamo riusciti a costruire: e magari anche come estenderla ad altri Paesi”, ha detto Rosen. (Was)