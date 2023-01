Canada-Giappone: accordo su rafforzamento relazioni di sicurezza nell'Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, e il suo omologo canadese Justin Trudeau hanno concordato di rafforzare la cooperazione nel campo della sicurezza tra i rispettivi Paesi per far fronte al crescente attivismo militare della Cina nell'Indo-Pacifico. I due capi del governo si sono incontrati a Ottawa ieri, nel corso di un viaggio ufficiale del premier giapponese che oggi lo porterà a Washington. Durante l'incontro, Trudeau ha promesso il sostegno del Canada per assicurare il successo della presidenza giapponese del G7 e del vertice del gruppo in programma a Hiroshima il prossimo maggio. Il premier canadese ha espresso il proprio pieno sostegno al drastico rinnovamento delle politiche di sicurezza approvato dal governo del Giappone il mese scorso. (segue) (Was)