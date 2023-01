Sicilia: Salvini incontra a Palermo i dirigenti della Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro a Palermo tra il leader della Lega Matteo Salvini e parlamentari, deputati, assessori regionali e dirigenti del partito. Lo rende noto la Lega, spiegando che si tratta dell’”occasione per fare il punto della situazione ed esprimere soddisfazione per i primi risultati di governo a Roma come sull’isola”. “Salvini – si legge nella nota – ha sottolineato la sua assoluta determinazione per affrontare i dossier siciliani, sia per quanto riguarda strade, dighe e ferrovie che per il grande e ambizioso progetto del Ponte sullo Stretto. Sempre in qualità di vicepremier e ministro, ha anche evidenziato di essere attento alla situazione dell’autostrada A20 Palermo-Messina dopo il sequestro del viadotto Furiano”. “Il Mit è e sarà sempre di più il ministero dei sindaci”, ha ribadito Salvini. “Presente tra gli altri anche Annalisa Tardino, candidata dal gruppo Identità e democrazia alla vicepresidenza del Parlamento europeo, a cui Il leader le ha rinnovato il massimo sostegno: ‘A Bruxelles sei una garanzia anche per la Sicilia’”, prosegue la nota. Domani, Salvini è atteso nell’aula bunker dell’Ucciardone per l’udienza del processo OpenArms. (Rin)